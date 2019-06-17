"العربية للتصنيع" توقع مذكرة مع شركة كورية لتوطين صناعة أغشية محطات المياه

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى لإنتاج وتصنيع الأغشية اللازمة لمشروعات تحلية مياه البحر بالتعاون مع الخبرات العالمية .

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع سيبراتك الكورية الجنوبية، في إطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع، لزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات القومية، دعما لمشروعات التنمية الشاملة.

فى هذا الصدد أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تصميم وتطوير وتصنيع خطوط إنتاج الأغشية وإنتاج أوعية الضغط، بمحطات تحلية المياه بنظام التناضح العكسى، لافتا إلى أن الشركة الكورية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات .

ذكر "التراس" أننا نستهدف توفير احتياجات السوق المصرى، وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلى بنسبة كبيرة، على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أشاد الدكتور تشونج كيون يون مدير شركة سيبراتك الكورية بخبرات الهيئة والإمكانيات التصنيعية والبشرية، وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية، لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى، وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال مشروعات تحلية المياه، ونقل الخبرات المصرية فى مجالات مشروعات التنمية الشاملة للمنطقة العربية والإفريقية.