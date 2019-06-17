وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، أن "١٦ إرهابيا قتلوا داخل نفق في وادي الكصب بضربة جوية لطيران التحالف الدولي".مضيفة أن العملية العسكرية تمت وفقا لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى.

وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، قد أعلن في وقت سابق عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش"، ضمن عملية تطهير صحراء "الجزيرة" بين محافظتي الأنبار ونينوي، بإشراف ومشاركة القادة الميدانيين للقيادتين، وبالاشتراك مع كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش، وقوات التحالف الدولي.