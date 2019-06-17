الطقس فى الخليج.. شديد الحرارة بالسعودية ورياح شديدة القوة بالبحرين

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، فى حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبى من الساحل الغربى للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير ويمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا، وتزداد الرطوبة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية خاصة شمالا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط تدريجيا فى عمق الخليج العربى آخر الليل .

بينما ستكون حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 20– 32 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر ليلا، وسيكون الخليج العربى متوسطا يضطرب آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والثانى عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والثانى عند الساعة 08:11 .

وكما أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:25 والثانى عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 16:08 والثانى عند الساعة 04:06 .

البحرين

ذكرت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين اليوم، سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار، وتحذر الإدارة من رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 15%.

سلطنة عمان

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية فى سلطنة عمان، أن حالة طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية واحتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب.

وبالنسبة للرياح تهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، بينما تهب على بقية المحافظات رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وحالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل إلى أقصى ارتفاع له 3 أمتار ومتوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج مترين، فيما يكون هادئ الموج على غرب محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا.

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقسا شديد الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 49 والصغرى 30.