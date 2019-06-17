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الصحة: خطة لتدريب المسعفين للتعامل مع جميع الحالات الطارئة خلال أمم أفريقيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:01 م
الصحة: خطة لتدريب المسعفين للتعامل مع جميع الحالات الطارئة خلال أمم أفريقيا ستاد ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة عن بدء التدريبات الميدانية لفرق الإسعاف المشاركة فى تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، حيث بدأت التدريبات، اليوم الاثنين، بمركز شباب الجزيرة وتستمر حتى انطلاق البطولة.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن التدريبات تجرى على أيد عدد من الأطباء والمسعفين ذوى الكفاءة العالية، والذين تم تدريبهم فى اليابان مؤخرًا على أحدث طرق وآليات الإسعاف الحديثة، وذلك طبقا للمعايير الدولية للـ FIFA .
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، الى أنه تم استعراض الخطة النهائية لتدريب رجال الإسعاف، التي شملت إخلاء اللاعبين من أرضية الملعب وكيفية التعامل مع المصابين من خلال الفرق الطبية المتواجدة، بمشاركة 145 مسعف و30طبيب من المحافظات المشاركة بالبطولة، لافتاً الي أن التدريبات تمت بإستخدام ناقلات اسعافية مستحدثة لأول مرة فى الملاعب المصرية، بالاضافة إلى ما يزيد عن 50 شنطة إسعافية جديدة للتدريب عليها.
 
وأكد أنه سيتم تأمين الجماهير لأول مره بفرق إسعافية داخل المدرجات مجهزة بحقيبة طبية وأخرى للطورائ، بالإضافة إلى توفير فريق إسعافى مكون من 4 مسعفين وطبيب لكل فريق من اللاعبين، فضلاً عن عيادتين داخل الاستاد مجهزين بعناية فائقة وبهما أطقم اسعافية على أعلي مستوي، كما سيتم توفير سيارتي اسعاف داخل الملعب بالإضافة إلى سيارة عند كل بوابة دخول، موضحاً انه سيتم تأمين محيط الاستاد ب 20 سيارة اسعاف فى المباريات ذات الكثافة الجماهيرية تحسبا للإندفاعات غير المحسوبة من الجماهير.
 
وقال إنه تم اختيار قائد للفرق مزود بجهاز لاسلكى للتنسيق، والتواصل بين فرق الإسعاف بالداخل وسيارات الإسعاف بالخارج لنقل المصابين فى حالات الطوارئ التى تستدعى نقلهم للمستشفيات.
 
ولفت إلى أن هيئة الاسعاف خصصت سيارة مجهزة تتواجد على مدار 24 ساعة، أمام كل الفنادق المقيم بها فرق المنتخبات، كما تم تخصيص طاقم طبي وسيارة اسعاف، أثناء تدريب كل منتخب على أرضية الاستاد المخصص للتدريب.
 
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبى شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التى ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.

 


الاسعاف

المسعفين

امم افريقيا

الصحة

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