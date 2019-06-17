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الشرطة العراقية تطيح بخلية إرهابية تنفذ عملياتها فى بغداد وديالى

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:11 م
الشرطة العراقية تطيح بخلية إرهابية تنفذ عملياتها فى بغداد وديالى القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن قائد شرطة ديالى العراقية اللواء فيصل العبادى، الإطاحة بخلية إرهابية نفذت جرائمها فى بغداد وديالى، موضحًا أنه من بينهم ابن الإرهابى الملقب بأبو الطيب.

وقال العبادى - فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الاثنين، "بعد ورود معلومات عن وجود خلية إرهابية، وباعتراف أحد الموقوفين فى ديالى تم تشكيل فريق أمنى مختص من قبل الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع عمليات بغداد ومركز العمليات المشتركة فى بغداد".

وأضاف "أنه تم استدراجهم من بغداد، وإلقاء القبض على الإرهابى فى مدينة بعقوبة وضبط بحوزته حقيبة تحمل نواظير ليلية ونهارية وشاحنات كهربائية، وبدلالته تم الكشف عن جميع أفراد مجموعتهم الإرهابية وضبط بحوزتهم حزامًا ناسفًا ينوون تفجيره على المواطنين فى بغداد"، وأشار إلى أنه من بين أحد أفراد الخلية الإرهابية هو ابن الإرهابى الملقب أبو الطيب مسؤول الزراعة فى مدينة الباجوز السورية.

 

 


شرطة ديالى العراقية

مكافحة الارهاب

تنظيم داعش

الحرب فى العراق

القوات العراقية

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