السيطرة على حريق فى مخزن للأخشاب بمدينة إسنا دون إصابات

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى مخزن للأخشاب بشارع الإسطبل بمدينة إسنا، وانتقلت علي الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق الذى أتى على محتويات المخزن بالكامل، وتم إخمادها قبل وصولها للمنازل المجاورة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.