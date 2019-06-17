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السيطرة على حريق فى مخزن للأخشاب بمدينة إسنا دون إصابات

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:15 م
السيطرة على حريق فى مخزن للأخشاب بمدينة إسنا دون إصابات حريق في مخزن للأخشاب
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى السيطرة علي حريق فى مخزن للأخشاب بمدينة إسنا، أسفر عن تفحم محتوياته بالكامل، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران فى مخزن للأخشاب بشارع الإسطبل بمدينة إسنا، وانتقلت علي الفور سيارتى إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق الذى أتى على محتويات المخزن بالكامل، وتم إخمادها قبل وصولها للمنازل المجاورة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

السيطرة علي حريق مخزن اخشاب

مدينة اسنا

الحماية المدنية بالاقصر

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