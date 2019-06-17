سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد : لن نقبل دفعات جديدة بالمدرسة الصناعية للنقل للعام الدراسى المقبل

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:58 م
السكة الحديد : لن نقبل دفعات جديدة بالمدرسة الصناعية للنقل للعام الدراسى المقبل معهد وردان
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة السكة الحديد عن عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ نظرا لقيام الهيئة بالسير فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل .

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هذا المعهد سيقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية  بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع احدث التكنولوجيا.

وجدير بالذكر أن المعهد سيكون الأول من نوعه والمتخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتخريج الكوادر الفنية المتخصصة وأن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالى .

 

 


المدرسة الصناعية للنقل

المعهد التكنولوجى للنقل

السكة الحديد

معهد وردان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تحدد السبت المقبل لبداية تدريب طلاب المدرسة الصناعية للنقل

الأحد، 09 يونيو 2019 03:46 م

السكة الحديد: شراء 5 ماكينات صيانة وفحص القضبان للتأكد من سلامتها قبل سير القطارات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:13 ص

السكة الحديد: لا تعديل بمواعيد القطارات خلال بطولة الأمم الأفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 ص

إزالة عشش السكة الحديد بالدقى ورفع أطنان من مخلفات الهدم.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 02:27 م

خطة لجذب المستثمرين فى قطاعات الموانئ والسكة الحديد والطرق.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يونيو 2019 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة