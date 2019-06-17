السكة الحديد : لن نقبل دفعات جديدة بالمدرسة الصناعية للنقل للعام الدراسى المقبل

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد عن عدم قبول دفعات جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بوردان للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ نظرا لقيام الهيئة بالسير فى إنهاء إجراءات إنشاء معهد فنى تكنولوجى متخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل .

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن هذا المعهد سيقبل خريجى المدارس الثانوية العامة والصناعية وذلك من خلال كوبون التنسيق لهذا العام بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع احدث التكنولوجيا.

وجدير بالذكر أن المعهد سيكون الأول من نوعه والمتخصص فى علوم السكك الحديدية والنقل فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتخريج الكوادر الفنية المتخصصة وأن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالى .