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السكة الحديد: لا تعديل بمواعيد القطارات خلال بطولة الأمم الأفريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:00 ص
السكة الحديد: لا تعديل بمواعيد القطارات خلال بطولة الأمم الأفريقية قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد، عدم إجراء تعديلات فى مواعيد قطارات خطوط السكة الحديد طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تغطى مواعيد القطارات الحالية الطلب على السفر إلى المدن المقامة بها مباريات البطولة سواء فى الإسكندرية أو القاهرة أو السويس أو الإسماعيلية.

وأضافت مصادر مسئولة لليوم السابع، أنه فى حالة ظهور وجود حاجة إلى تشغيل قطارات إضافية سيتم الدفع بها إلى أى من المدن الـ4 المستضيفة للبطولة الأفريقية، لافتة إلى أن الهيئة استعدت بشكل كامل وقادرة على الدفع بأى قطارات إضافية يتطلب تشغيلها.

 

 


بطول الامم الافريقية

السكة الحديد

استعدادات الكان

تشغيل قطارات للمباريات

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