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السكة الحديد: شراء 5 ماكينات صيانة وفحص القضبان للتأكد من سلامتها قبل سير القطارات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:13 ص
السكة الحديد: شراء 5 ماكينات صيانة وفحص القضبان للتأكد من سلامتها قبل سير القطارات قطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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ناقش المسئولون فى السكة الحديد مع دكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية  الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليهم لصالح هيئة السكك الحديدية من أجل فحص القضبان والتأكد من سلامتها قبل مسير القطارات.
 
وأكد المسئولون المصريون على الاهتمام  للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة والأمان فى منظومة السكك الحديدية، التى تسهم فى نقل الركاب والبضائع فى مختلف ربوع الجمهورية. 
 
وتم استعرض  اخر المستجدات الخاصة بعدد من التعاقدات التي تم توقيعها والتى تشمل  توريد  4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر 2020 وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو 2020.
 
كما تباحث الجانبان  حول التعاون في انشاء مركز صيانة من قبل شركة بلاسر في مصر داخل ورش هيئة السكك الحديدية لعمل العمرات والصيانة الدورية لماكينات بلاسر الموجودة بالهيئة  وعمل الصيانات الدورية للماكينات التي تم التعاقد عليها  بعد توريدها وفقا لجداول الصيانة  مع  نقل التكنولوجيا للعمالة المصرية وكذلك عمل عقود خاصة  بقطع الغيار اللازمة للماكينات كما تم  مناقشة توريد عدد من  الماكينات الجديدة لصالح هيئة السكك الحديدية  لزيادة معدلات السلامة والامان بالخطوط المختلفة.
 
وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال 24 ساعة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية والشركة النمساوية لتحديد أولويات الهيئة من حيث أعمال الصيانة وقطع الغيار وعدد الماكينات القديمة التي سيتم التعاقد بين الطرفين على عمل العمرات والصيانة اللازمة لها وعدد الماكينات الجديدة التي تحتاجها الهيئة وفقا لمتطلبات منظومة الامن والسلامة بالهيئة وكل ما يتعلق بمركز الصيانة الذى سيتم انشاؤه.

 


السكة الحديد

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هيئة السكة الحديد

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