السفير البريطانى: يوجد خطة مصرية بريطانية للاستثمار فى مجال الصحة

كتب عبد الحليم سالم

قال السير جيفرى أدمز، السفير البريطاني لدى القاهرة إننا نشهد مشروعا رائعا للاستثمار فى مصر سيخلق فرص عمل للمصريين، ويستفيدوا منه، وأنا سعيد للمشاركة فى التوسع الاستثمارى فى مصر".

وجاء ذلك خلال افتتاح خط جديد لشركة أدوية بريطانية فى الجيزة باستثمارات 20 مليون جنيه بحضور قيادات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأضاف أدامز إن بريطانيا لديها خطة طموحة للرعاية الصحية فى مصر، لكى يستفيد الشعب المصرى فى مجال إصلاح الرعاية الصحية"، مشيرا إلى وجود خطة مصرية بريطانية للاستثمار فى مجال الصحة.

وقال السفير البريطانى لدى القاهرة إن المملكة المتحدة ستواصل التعاون مع الحكومة المصرية للاستثمار في المزيد من المشروعات، نظراً لما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة فى مناخ الاستثمار".

مما يذكر أن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر يبلغ 47.8 مليار دولار من خلال وجود 1817 شركة بريطانية فى مصر.