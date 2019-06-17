السجن 15 سنة لنائب مدير مطار سوهاج السابق لتهريبه أقراصا مخدرة

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين برئاسة المستشار جمال فزاع وأمانة سر رمضان حسن بمعاقبة "مجدى.ع.أ" نائب مدير مطار سوهاج سابقا بالسجن 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه ، فيما عاقبت المتهمين " إسماعيل.م" و"رعد.ع" بالسجن 10 سنوات لكل منهما لاتهامهم بمحاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر من مطار سوهاج.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات تفيد محاولة تهريب أقراص مخدرة على متن إحدى الطائرات المتجهة من مطار سوهاج إلى الكويت، وتم متابعة الكاميرات وتبين دخول نائب مدير المطار المتهم بسيارته الخاصة وقام بتبديلها، وتم دخوله دون تفتيش أمني مستغلا منصبه.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول ، دخل صالة الانتظار متجهًا إلى دورة المياه ومعه المتهم الثانى اسماعيل ، من قرية المشاودة الغربية بمدينة جرجا ، و قام بإعطائه سديرى داخلي وتم وضع 10300 قرص مخدر بداخله لتهريبهما إلى دولة الكويت بمساعدة المتهم الثالث رعد ، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.