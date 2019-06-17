السجن سنه لشاب بتهمة ابتزاز ربة منزل بصور فاضحة فى العمرانية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى العباسية، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار محمد حسين اليمني موظف، بالسجن سنة مع الشغل، ومصادرة المضبوطات، وذلك لقيامه بتهديد وابتزاز ربة منزل، من خلال استخدام صور لها خادشة للحياء، فى العمرانية.

جاء في تحقيقات النيابة في القضية التي تحمل رقم 14507 لسنة 2018 جنايات العمرانية قيام المتهم " يوسف م م " 36 عام مشرف إنتاج بالشركة الأهلية للصناعات المعمارية، لقيامه بتهديد المجني عليها " أمنية م أ "، بإفشاء أمور خادشة بشرفها وهي صورها عارية الجسد والتي سبق وأن أرسلتها له وكان التهديد مصحوبا بطلب وهو ممارسة علاقة جنسية معها، كما أساء استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الخاص به من خلال تطبيق واتساب بأن أرسل إليها رسائل نصية تتضمن طعنا في عرض الأفراد وخدشا للحياء

بداية الواقعة بتلقي حامد محمد ضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغ من المجني عليها " أمنية "، تفيد فيه بضررها بقيام المتهم بإيهامها بقدرته علي علاجها نفسيا، فأرسلت له صورها الشخصية عارية الجسد، وتفاجئت بتهديده لها عن طريق إرسال صورها لأحد أقاربها في حالة عدم امتثالها لطلبه، وهو ممارسة علاقة جنسية معه .

وبإستصدار إذن سابق من النيابة العامة، بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، عثر علي هاتف محمول خاص به، وأقر خلال التحقيقات بتهديده للمجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجتايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى حكمت عليه بالسجن سنه.