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السجن المؤبد لقهوجى وعاملين بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:17 م
السجن المؤبد لقهوجى وعاملين بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية مخدرات-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد، على 3 أشخاص، بتهمة تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى ترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، فى المطرية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "شريف.م" قهوجي، و"عادل .ا"عاطل  و"رجب .ط" عاطل، قاموا باتخاذ دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة قسم المطرية.
 
كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهمين بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لتوزيع تجارتهم غير المشروعة.
 
وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم، وإعداد الأكمنة، وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة، المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم المطرية من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
 
 وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين، قرروا  تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم.
 
 

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أسلحة بيضاء

قسم المطرية

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