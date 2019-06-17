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السبت المقبل.. الغردقة تستضيف مسابقة مصر الدولية للروبيك

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:15 ص
السبت المقبل.. الغردقة تستضيف مسابقة مصر الدولية للروبيك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستضيف مدينة ىالغردقة، السبت المقبل، الموافق 22  يونيو الجاري، مسابقة مصر الدولية للروبيك كلوب، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واشراف الاتحاد الدولى للكيوب، وذلك بأحد فنادق الغردقة. 
 
ومن المقرر، أن يشارك فى المسابقة نخبة من أشهر اللاعبين الدوليين، بحضور ممثلين عن الإتحاد الدولى للعبة، كذلك سيتم تأهيل الفائزين لتمثيل مصر فى بطولة العالم المفتوحة بأمريكا فى أغسطس القادم . 
 
وتقام المسابقة لأول مرة فى مصر بمدينة الغردقة، وذلك بعد مباحثات على مدار أشهر مع الإتحاد الدولى، ودعوتهم لإقامة المسابقة فى أجمل مدن البحر الأحمر سحرا و طبيعة، و جذبا للسياحة الدولية .
 
تعتبر لعبة الروبيك كلوب، أو المكعب السحرى، أحد أشهر و أهم العاب العقل بالعالم، و التى تعتمد على الذكاء و تنمى قدرات التركيز و سرعة البديهة والتوافق البصرى و الحركى، كما إنها تقوم أساسا على إكتساب مهارات خاصة، أهمها تعلم حل المشكلات بطرق رياضية منهجية مختلفة و متميزة، و عمل خورزميات لتقسيم المسائل الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن حلها بسهولة و تجميعها لحل المشكلة الأصلية.
 
 

 


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مسابقه مصر الدوليه للروبيك

البحر الاحمر

محافظه البحر الاحمر

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