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الرئيس السيسى يصل إلى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:51 ص
الرئيس السيسى يصل إلى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك الرئيس السيسى
كتب ــ محمد عبد العظيم

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين. 

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

السيسى

الرئيس السيسى

زيارة الرئيس السيسى

بيلاروسيا

زيارة السيسى لبيلاروسيا

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