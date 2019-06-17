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الرئيس التنفيذى لهواوى يؤكد أن واشنطن لا يمكنها وقف تقدم الشركة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:25 م
الرئيس التنفيذى لهواوى يؤكد أن واشنطن لا يمكنها وقف تقدم الشركة رئيس هواوى وترامب
أ ش أ

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 أكد مؤسس شركة "هواوي" ورئيسها التنفيذي "رن تشنغ" أن الولايات المتحدة لا يمكنها وقف تقدم الشركة.
وقال تشنغ – في تصريحات اليوم الاثنين - إن التقديرات تشير إلى أن عائدات الشركة قد تنخفض إلى نحو 100 مليار دولار هذا العام والعام الذي يليه، ولكن ستشهد العائدات انتعاشة اعتبارات من عام 2021.
 
وأضاف تشنغ أن الهدف الرئيسي للمجتمع الإنساني هو خلق الثروة ومساعدة الكثير من الناس على التخلص من الفقر، ولا يمكن الوفاء باحتياجات البشر سوى بالتكاتف والتنمية.
 
كانت وزارة التجارة الأمريكية قد قررت الشهر الماضي إضافة شركة "هواوي" و70 شركة تابعة لها، إلى "قائمة الكيانات الخاصة بها"، في خطوة تمنع شركة الاتصالات الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة مسبقة من الحكومة.
 
كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أمر تنفيذي يقضي بحظر استخدام الشركات الأمريكية لمعدات الاتصالات التي تصنعها شركات يعتقد أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.. فيما أعلنت الصين معارضتها الشديدة لفرض دول أخرى عقوبات أحادية على كيانات صينية، داعية واشنطن إلى تجنب التأثير بشكل إضافي على العلاقات التجارية بين الجانبين، وعدم إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي أو استخدامه كأداة للحماية التجارية.
 
 

هواوى

ترامب

الصين

الولايات المتحدة

وزارة التجارة الأمريكية

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