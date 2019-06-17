الدكتورة رانيا المشاط: السياحة تساهم فى التطور الاجتماعى والاقتصادى للدول

كتبت آمال رسلان

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن قطاع السياحة والسفر وتنقل الأفراد بين الدول يساهم فى تبادل الثقافات ونشر السلام والتفاهم بين الشعوب، لافتة إلى أن السياحة أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم بشكل فعال في التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول.

جاء ذلك خلال كلمتها بأعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية، المنعقدة فى العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث قدمت فيها الشكر لدولة أذربيجان على الاستضافة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلالها بإعادة انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة السياحة العالمية بعد 23 عاما، وأكدت أهمية وضع قطاع السياحة كأولوية على أجندة المنظمات الدولية خاصة مع الإحصاءات التى تظهر أنه أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا.

وأضافت الوزيرة أنه فى ظل اتجاه الخطاب الاقتصادي العالمي نحو انتهاج سياسيات حمائية وإجراءات تجارية انغلاقية، يعتبر قطاع السياحة سبيلاً للتغلب على هذه السياسات.