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الدكتورة رانيا المشاط: السعودية على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:10 ص
الدكتورة رانيا المشاط: السعودية على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر وزيرة السياحة والسفير السعودى
كتبت- آمال رسلان

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أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن السوق العربية تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث أنها تمثل 30% من السياحة الوافدة، وأن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.
 
وجاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه السفير السعودى حمد عبد الله خضير سفير المملكة العربية السعودية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، علي شرف الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة ال 110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية.
 
وذلك بحضور السفير المصري بأذريبجان عادل إبراهيم، والسفير ناصر عبد الكريم سفير دولة فلسطين وعميد السلك الدبلوماسى بأذربيجان، والسفير سعود عبد العزيز الرومي سفير الكويت، وعباس بن موسات القائم بأعمال السفارة الجزائرية فى أذربيجان، والوفد السعودي الرسمي المشارك في أعمال جلسة المجلس التنفيذى. 
 
وأكد السفير السعودى على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ والتي تشهد تعاونا ملحوظا في الكثير من المجالات .
 
وقال السفير أن المملكة العربية السعودية بدأت تروج لمنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرات، مشيرا إلى إمكانية استفادة بلاده من الخبرات المصرية في هذا المجال.
 
وخلال الحفل أشاد السفير السعودى بالتطور الذي شهده قطاع السياحة فى مصر، ودعي الوزيرة إلي شرح الخطوات التي اتخذتها مصر وعلي رأسها القيادة السياسية فى دعم هذا القطاع الحيوي.
 
وقامت الدكتورة رانيا المشاط باستعراض أهم خطوات التغيير في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة اجهزة الدولة.
 
ومن ناحيته أشاد السفير ببرنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة المصري، وتناقش مع الوزيرة حول محور الإصلاح المؤسسي بالبرنامج، وبالأخص الخطوات التي اتخذتها الوزارة للإصلاح المؤسسي داخل الوزارة، والتعاون بين الوزارة وباقي الوزارات بالحكومة المصرية.
 
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد دعم وتنمية الاقتصاد القومى، وأنها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.
 
كما هنأ السفير السعودى الدكتورة رانيا المشاط علي إعادة تسيير رحلات الطيران من باكو إلى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ، مشيرا إلي أن هذه الرحلات ستساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان.
 

وزارة السياحة

السياحة العربية

السياحة السعودية

منظمة السياحة العالمية

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