الخوف من الكلمات الطويلة نوع نادر من الفوبيا يسبب لصاحبها الاحراج

كتبت هند عادل

الفوبيا هي الخوف غير المبرر وتعد من أهم أنواع الإضطرابات النفسية، ومن أنواع الفوبيا النادرة الخوف من الكلمات الطويلة مما دفع الأخصائيون لاختيار اسم طويل لها وهو Hippopotomonstrosesquippedaliophobia”"، والخوف من الكلمات الطويلة يجعل الأشخاص المصابين به يشعرون بالقلق عندما يواجهونها، حسبما ذكر موقع" healthline".

اعراض فوبيا الكلمات الطويلة



عندما يرى الأشخاص المصابون كلمة طويلة يشعرون بالخوف الشديد والقلق قد يتجنبون أيضا القراءة حتى لا يضطروا إلى العثورعلى كلمات طويلة تسبب لهم الذعر.تشير الدلائل القصصية إلى أن الخوف من الكلمات الطويلة يمكن أن يؤدي إلى الإحراج أو الشعور بالسخرية عند النطق أو قراءة الكلمات الطويلة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

ارتجاف،تعرق، دوخة، إغماء، فم جاف، صداع الرأس، مشكلة في التنفس

الشعور بالقلق من الأكاديميين أوالعمل الذي ينطوي على كلمات طويلة

أسباب فوبيا الكلمات الطويلة



هناك بعض العوامل الشائعة التي يمكن أن تسبب هذا النوع من الفوبيا وهي عبارة عن حدث سلبي ارتبط بالخوف فقد يصاب الشخص الذي كان يعاني من صعوبات في تعلم الكلمات أثناء طفولته بالهلع عندما يرى كلمة طويلة.