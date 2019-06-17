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الخارجية: فرص واعدة لزيادة الاستثمارات البيلاروسية فى مصر بعد زيارة السيسى

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:24 م
الخارجية: فرص واعدة لزيادة الاستثمارات البيلاروسية فى مصر بعد زيارة السيسى سامح شكرى وزير الخارجية
أ ش أ

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صرح وزير الخارجية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات الشركات البيلاروسية، أكد على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبيلاروسيا، والعمل على استقطاب وجذب الشركات البيلاروسية للقدوم والعمل فى السوق المصرية.

وأوضح وزير الخارجية، أنه تم التأكيد أيضا خلال اللقاء على تشجيع الشركات البيلاروسية على الاستفادة من المناطق الصناعية بقناة السويس، وأيضا من علاقات مصر مع الدول الإفريقية والعربية، ومن جهة أخرى استفادة مصر من خبرات بيلاروسيا فى مجال الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة لإقامة مشروعات مشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأشار إلى أن الشركات البيلاروسية أعربت خلال اللقاء عن رغبتها فى توسيع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة والسوق الواسعة، والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصرى لتكثيف تواجدها الاستثمارى فى مصر، بالإضافة إلى العمل على استكشاف فرص استثمارية جديدة.

 

 


وزير الخارجية المصرى

العلاقات المصرية البيلاروسية

عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

زيارة السيسى لبيلاروسيا

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