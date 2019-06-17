الخارجية تدين التفجيرات الإرهابية الأخيرة فى مقديشيو

كتب أحمد جمعة

أدانت وزارة الخارجية فى بيان صادر اليوم الاثنين، التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالعاصمة الصومالية مقديشيو، والتى استهدفت نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالى وطريق رئيسى باتجاه المطار، مما أسفر عن وفاة نحو 8 أشخاص وإصابة 16 أخرين.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب والتطرف.

كما أكد البيان على دعم مصر لوحدة وسلامة الأراضى الصومالية، وكذا دعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

هذا، وقد جددت مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلا عن وقف توفير الملاذ الآمن لأفراده.