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الخارجية الروسية : اتهام موسكو بانتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا أساس له

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:25 م
الخارجية الروسية : اتهام موسكو بانتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا أساس له بوتين
أ ش أ

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 نفت موسكو الاتهامات ، التي وجهتها إليها ( واشنطن ) ، بانتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، معتبرة هذا الاتهامات عارية من الصحة . 
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم الإثنين أن الولايات المتحدة تواصل توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ، تتعلق بانتهاك (موسكو) لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 
 
وأشار إلى أن البيان الأخير لدائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكية الصادر في الثالث عشر من يونيو الجاري يأتي في هذا السياق أيضا، موضحة أن هذا البيان هو تغطية على الخطوات الأمريكية الهادفة لانسحابها من هذه المعاهدة ، واستئناف إجراء التجارب النووية الشاملة.
 
وكانت دائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " نشرت بيانا في وقت سابق ، أكدت فيه أن الإدارة الأمريكية توصلت إلى استنتاج مفاده أن ( موسكو ) كانت تجري تجارب نووية سرية. 
 
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانب الأمريكي لم يُقدم أي أدلة على صحة تأكيداته بهذا الشأن. 
يُذكر أن الولايات المتحدة - خلافا لروسيا - لم تبرم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبالتالي لا يتعين عليها تنفيذ التزاماتها.

بوتين

واشنطن

روسيا

الولايات المتحدة

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