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الخارجية الروسية: إعادة انتخاب روسيا إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:54 م
الخارجية الروسية: إعادة انتخاب روسيا إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إعادة انتخاب روسيا الاتحادية إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة "إكوسوس" للفترة الممتدة بين 2020 و2022.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه إلى جانب روسيا نالت عضوية المجلس كلا من استراليا وبنجلاديش وبنين وبوتسوانا والجابون والصين وكولومبيا والكونغو وجمهورية كوريا الجنوبية ولاتفيا ونيكاراجوا والنرويج وبنما وتايلاند وفنلندا والجبل الأسود وسويسرا.

وأضاف البيان، أنه منذ تأسيس "إكوسوس" فى عام 1945 تظل روسيا عضوا دائمًا فى المجلس..مشيرا إلى أن إعادة انتخاب روسيا مرة أخرى تدل على الاعتراف الواسع بالإسهام الكبير لموسكو فى الأداء الفعال للمجلس والوفاء بالتزاماته تجاه المهام والتحديات المتغيرة.

وأكد أن الوفد الروسى فى "إكوسوس" سيواصل بذل الجهود اللازمة لتعزيز الدور التنسيقى للمجلس فى إطار نظام الأمم المتحدة الإنمائى لصالح جميع الدول الأعضاء، حيث سيتم إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الفعال لأجندة التنمية المستدامة.

 


وزارة الخارجية الامريكية

انتخاب روسيا لعضوية اكوسوس

الامم المتحدة

المجلس الاقتصادى والاجتماعى

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