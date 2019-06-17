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الخارجية الأمريكية: قرار إيران زيادة التخصيب النووى تحد للمجتمع الدولى

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:08 م
الخارجية الأمريكية: قرار إيران زيادة التخصيب النووى تحد للمجتمع الدولى مايك بومبيو وخامنئى
أ ش أ

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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، قرار إيران زيادة التخصيب النووى، بـ"المؤسف"، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه العرب تعلقت بالملف الإيرانى.

وقالت أورتاجوس، وفقا لراديو (سوا) الأمريكى، مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفى، قولها، إن اتصالات بومبيو شملت أمين عام الناتو ومسؤولين فى الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ووزراء خارجية بريطانيا والإمارات والكويت، حيث أطلعهم على "الأدلة التى تتعلق بوقوف إيران وراء الإعتداء على ناقلات النفط فى الخليج".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مضيفة أن ما تقوم به إيران هو "تحد للمجتمع الدولى وعلى هذا المجتمع ألا يخضع"، لكنها ذكرت أن الخارجية لم تفاجأ بالقرار الإيرانى وأن "هذا النمط قائم منذ أربعين عاما".

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إيران لعدم السعى للحصول على السلاح النووى وأن تتقيد بالتزاماتها، موضحة "نعمل على المستويين العسكرى والدبلوماسى لمتابعة التطورات الإيرانية".

 


الخارجية الامريكية

تخصيب اليورانيوم

الملف النووى الايرانى

مايك بومبيو

وزير الخارجية الامريكى

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