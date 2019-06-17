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الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا لبحث إرسال قوات إلى الخليج

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:01 ص
الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا طارئا لبحث إرسال قوات إلى الخليج تيريزا ماى
وكالات الأنباء

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تعقد الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد، عقب هجوم استهدف ناقلتَى نفط فى خليج عُمان، الخميس الماضى حسبما نقلت صحيفة سبق السعودية.

وكشف وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، أمس الأحد، عن تقييم استخباراتى يقول بضلوع إيران "شبه المؤكّد" فى الهجوم.

ويجتمع مسئولون عسكريون وأمنيون، اليوم، فى لجنة "كوبرا" الخاصة للطوارئ الوطنية والدولية، بهدف بحث دور بريطانيا وردها على الأزمة فى خليج عُمان.

ووفق "روسيا اليوم" فى غضون ذلك تنوى بريطانيا إرسال قوات من مشاة البحرية الملكية إلى الخليج، لحماية سفنها الحربية والتجارية بالمنطقة.

 


الخليج

خليج عمان

استهداف ناقلتى نفط

الحكومه البريطانيه

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