الحزب الاشتراكى النمساوى ينتهى من قائمة مرشحيه فى فيينا للانتخابات البرلمانية

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انتهى الحزب الاشتراكى الديمقراطى النمساوى "اس بى او"، اليوم الاثنين، من أعداد قائمته الانتخابية للمرشحين عن العاصمة فيينا فى الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى النمساوى اليوم إن قيادات الحزب فى اجتماع اليوم اختاروا رئيسة الحزب باميلا راندى فاجنر على رأس قائمة المرشحين عن العاصمة فيينا مع ثلاثة أخرين، مشيرة إلى أن الحزب يدعم موعد 29 سبتمبر لعقد الانتخابات البرلمانية المبكرة فى البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن العنصر النسائى سيكون غالبًا على قوائم الحزب للانتخابات المقبلة فى بقية الولايات النمساوية.

ومن المعروف أن حكومة مؤقتة تدير شئون البلاد برئاسة المستشارة النمساوية بريجيته بيرلاين بعد انهيار الائتلاف الحكومى السابق المكون من حزبى الشعب والحرية إثر تسريب مقطع مصور يظهر وقائع فساد مالى متورط فيها حزب الحرية واشتهر باسم قضية "ابيزا".