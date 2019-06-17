الحبس 3 سنوات لعاطل ضبط وبحوزته سلاح نارى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، بحبس "محمد .أ. ع" عاطل 3 سنوات، وذلك لضبطه وبحوزتة سلاح نارى غير مرخص.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون ، من ضبط "محمد .ا .ع" عاطل وبحوزتة سلاح نارى غير مرخص، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.