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التنمية المحلية تعلن تأسيس الفرع المصرى لشبكة المنتخبات المحليات بأفريقيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:13 م
التنمية المحلية تعلن تأسيس الفرع المصرى لشبكة المنتخبات المحليات بأفريقيا اجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن تأسيس الفرع المصرى لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA، والذى سيسهم فى دعم مبادرات الشبكة على الصعيد القارى وفى إقليم الشمال وفى مصر اهتداء بمبادئ شبكة REFELA.
 
جاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA، التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، والذى عقد اليوم فى القاهرة
 
ودعت الوزارة شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA اتخاذ الإجراءات الإدارية وما تستلزمه من تعديلات فى اللائحة الداخلية للشبكة بحيث تضمن فاعلية المشاركة المصرية فى المستقبل وبما يمكنها من الانضمام للمكتب التنفيذى للشبكة عن إقليم شمال أفريقيا، خاصة بعد انتخاب مصر لعضوية الشبكة فى مراكش ممثلة فى قيادة محلية نسائية مصرية بالمنظمة من خلال الدكتورة منال عوض – محافظ دمياط.
 
وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.
 
 

المدن الافريقيه

الافريقيه

لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

refela

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