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التمثيل التجارى: زيادة صادرات مصر للأردن 150.2% خلال الفترة يناير- مارس 2019

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:05 م
التمثيل التجارى: زيادة صادرات مصر للأردن 150.2% خلال الفترة يناير- مارس 2019 صادرات _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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أفاد أحدث تقرير عن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأردنية، والذى أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في عمًان برئاسة المستشار التجاري عبير كمال، أن الصادرات المصرية إلى الأردن خلال الفترة من يناير- مارس 2019 بلغت 283.5 مليون دولار مقابل 113.3 مليون دولار في الفترة المثيلة من عام 2018، أي بنسبة زيادة 150.2%.
 
وأشار التقرير إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية السلعية إلى السوق الأردنية تتمثل في الاجبان بقيمة 4.5 مليون دولار، البرتقال بقيمة 4.9 مليون دولار، مرق الدجاج بقيمة 4.0 مليون دولار التلفزيونات بقيمة 3.9 مليون دولار والبطاطا المحضرة بقيمة 3.2 مليون دولار، خيوط الخياطة بقيمة 2.3 مليون دولار، فوط وواقيات صحية بقيمة 2.2 مليون دولار، شكولاتة بشكل ألواح بقيمة 2.2 مليون دولار، عيدان من حديد بقيمة 1.9 مليون دولار.      
 
وفيما يتعلق ببيانات ومؤشرات الميزان التجاري، فقد أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير- مارس 2019 بلغ حوالي 316.3 مليون دولار مقابل 140.2 مليون دولار عن الفترة المماثلة من عام 2018، اي بزيادة ملحوظة قدرها 125.6%.
     
وحقق الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لمصلحة مصر خلال الفترة من يناير- مارس 2019، بلغت قيمته حوالي 250.7 مليون دولار مقابل 86.4 مليون دولار عن الفترة المماثلة من عام 2018، أي بزيادة قدرها 190.1%.
 
 
 
 
 

التمثيل التجاري

صادرات مصر

صادرات الأغذية

واردات مصر

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