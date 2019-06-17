"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM فى محافظات (الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الاسماعيلية – الحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بنى سويف)، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019.

وأضافت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال هذا الرابط: " http://emis.gov.eg/"، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التى تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، يومى 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول فى مدارس المتفوقين، أن يكو عمر المتقدم فى 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf