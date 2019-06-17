التدريب الإلزامى تبدأ اعتماد أنشطة التطوير المهنى لإعادة تراخيص مزاولة المهنة

أكد الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الأطباء أهمية التطور المستمر والسريع، الذى تشهده العلوم الطبية فى التأثير الإيجابى على تقديم الرعاية الصحية بشكل عام، لافتا إلى أهمية التعليم والتطوير المهنى المستمر لممارسى المهن الصحية للحفاظ على مستويات عالية من الرعاية الصحية المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع.

وقال فى بيان:تواكب هذه الأنشطة المهنية التطوير المستمر وتتبع معايير جودة التطوير المهني لذلك كان من الضروري وضع نظام لإعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر بحيث تكون مواكبة للمعايير المحلية والدولية.

وأوضح ضرورة تشجيع ممارسي المهن الصحية على حضور الأنشطة التعليمية والتدريبية المرتبطة بتخصصاتهم ومجال عملهم، والمبنية على اساس احتياجاتهم وكفاءاتهم المهنية، حيث تم وضع نظام لإعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر طبقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية، لافتا إلي الدور الذي توليه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء في تحسين الممارسة الطبية ودعم أعضاء المهن الطبية لضمان سلامة المريض.

واشار إلى أن الهيئة بدات فعلياً فى وضع هذه المعايير باعتبارها من المهام الرئيسية المنةطة بها كجهة مستقلة تابعه لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال تشكيل لجنة مركزية لإعتماد برامج التطوير المهني المستمر، لوضع المعايير المطلوبة وتسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر، وكذلك وضع ألية حسابها لنظام الساعات (النقاط) المعتمدة إستناداً إلى الوقت الذي يمارس فيه النشاط و تأثيره على العاملين فى المجال الصحي والمرضي والخدمة المقدمة .

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد رضا بسيوني رئيس اللجنة المركزية للتطوير المهني المستمر : أنه يتم حساب الساعات، وتقيمها كالتالى:

• ساعة تعليمية واحدة تساوي ساعة "التطوير المهني المستمر" واحدة LEE (حدث تعليمي حي).

• يمكن للمشارك أن يحصل على مايصل إلى 8 ساعات فى اليوم الواحد من برنامج LEE .

• الحد الأقصي لساعات "التطوير المهني المستمر" لأي برنامج هو 30 ساعة معتمدة.

• الحد الأقصي لساعات "التطوير المهني المستمر" المعتمدة لأي محاضرة داخل البرنامج هي ساعة واحدة فقط "التطوير المهني المستمر" حي إذا كانت فترة المحاضرة أكثر من ساعة واحدة.

• بالنسبة للحاضرين / المتدربين رصيد "التطوير المهني المستمر" واحد = ساعة واحدة من نشاط التعليم.

• يتم التعامل مع كل نشاط تعليمي كوحدة واحدة.

جدير بالذكر أن نقاط تقييم أنشطة التطوير المهني المستمر يقوم كل طبيب بتجميعها فى الملف الخاص به(portfolio) تؤطئة لبدء نظام إعادة الترخيص لمزاولة المهنة.

كما يمكن تقديم طلبات إعتماد الجهات المانحة لإنشطة التطوير المهني المستمر وكذلك إعتماد الأنشطة نفسها إلى الهيئة حيث أقرت الهيئة الإصدار الأول باللغتين الإنجليزية، والعربية من دليل إعتماد مراكز تقديم برامج التطوير المهنى المستمر، وإعتماد البرامج المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.