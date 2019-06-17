سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:30 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية البورصة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14249 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 17546 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة.
 
 

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة