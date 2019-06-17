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"البنوك والاستثمار والخدمات" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:01 ص
"البنوك والاستثمار والخدمات" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات بورصة- أرشيفية
كتب- هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحا 1.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.43 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 6.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.55% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.92% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.52% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.05%.
 
 

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