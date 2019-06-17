البنك الدولى ينظم ورشة عمل لتطوير مظومة السكك الحديد

كتب رضا حبيشى

نظم البنك الدولى بالاشتراك مع هيئة السكك الحديدية ورشة عمل لتطوير منظومة السكك الحديدية، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وخبراء من البنك الدولى وممثلين لسكك حديد فرنسا.

وناقشت ورشة العمل تكوين فريقى عمل، أحدهما لمتابعة المبادرة قصيرة الأجل الخاصة بمعدات الحماية الشخصية والآخر للعمل علي تسريع وتيرة تنفيذ منظومة إدارة السلامة، مع ضرورة ارتباط منظومة إدارة السلامة بالتدريب والتحقيق والترخيص وضمان شراء قطع الغيار الأساسية الخاصة بإجراءات السلامة وتوفيرها بعد تصنيف المعدات باعتبارها ذات أهمية قصوي لتحقيق السلامة.

وجاءت أهم توصيات ورشة العمل لتشمل وضع منظومة مستقلة لإدارة نظم السلامة على أن تكون هناك منظومة سياسات مشتركة معنية بالسلامة موقعه ومعروضة علي نحو واضح في مختلف أماكن العمل وتحديد أولويات مشروع السلامة التجريبي وأن تضطلع الإدارة بزمام المبادرة فيما يتعلق بتعزيز السلامة من خلال عمليات أسبوعية ومراجعات مالية وتقارير أسبوعية من المشرفين.