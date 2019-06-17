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الاتصالات: 21 ألف تقدموا لمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل..وتخرج منها 2000 طالب

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:00 ص
الاتصالات: 21 ألف تقدموا لمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل..وتخرج منها 2000 طالب حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"
كتبت: هبة السيد

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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة التعلم التكنولوجى (رواد تكنولوجيا المستقبل)، فى 2016 من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى، وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتقوم المبادرة على توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة مبنية على شراكة الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكترونى (إدكس ويوداسيتى وكورسيرا) وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة، ويؤدى ذلك كله إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، إن نحو 21 ألف و275 تقدموا للتسجيل بمبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، تخرج من خلالها 2953 خريج، من خلال 41 مسار اختارهم الطلاب خلال فترة التدريب عبر 21 ألف و423 دورة تدريبية، تعلموا من خلال 1426 مجموعة تدريب.


هيئة تكنولوجيا المعلومات

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