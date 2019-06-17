الاتحاد الأوروبى والصين وإيران أهم القضايا على طاولة سالفينى فى واشنطن

كتبت ــ فاطمة شوقى

وصل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالى، ماتيو سالفينى إلى العاصمة الامريكية، حيث يلتقى اليوم الاثنين، كل من، نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فإن أجندة لقاءات سالفينى ستشمل "الاتحاد الأوروبى، الصين، إيران، فضلاً عن روسيا"، حيث يرى أن إبعاد موسكو عن الغرب، وتركها "الارتماء فى أحضان الصين يعتبر خطأ استراتيجيا".

وتتطابق وجهة نظر زعيم حزب الرابطة الايطالى مع إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بشأن بكين حول مخاطر شبكات اتصالات الجيل الخامس الصينية على الأمن القومي للدول الاوروبية.

أما فيما يتعلق بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يعتبر سالفينى أن "الدولة التى تريد أن تمحو إسرائيل من وجه الأرض ليس لها الحق فى الكلام".