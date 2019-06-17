الإنسولين الكندى ينقذ الأمريكيين.. وشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأمريكيين يتوجهون بشكل متزايد إلى كندا من أجل الحصول على الإنسولين الذين يستخدم فى علاج النوع الأول من مرض السكرى، وذلك بعد الارتفاع الشديد فى أسعاره بالولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الملايين من الأمريكيين يواجهون ضغوطا ويشعرون بالغضب لارتفاع أسعار الأدوية التى يصفها الأطباء فى الولايات المتحدة، وهى المشكلة التى وعد الديمقراطيون والجمهوريون على حد السواء بعلاجها.

ويعد الأنسولين جزءا كبير من التحدى. فأكثر من 30 مليون أمريكى يعانون من مرض السكرى، وفقا لاتحاد السكر الأمريكى. وهناك 7.5 مليون شخص، منهم 1.5 مليون شخص يعانون من النوع الأول من السكرى، يعتمدون على الإنسولين.

وبين عامى 2012 و2016، تضاعفت تقريبا تكلفة الأنسولين الذى يستخدم فى علاج النوع الأول، وفقا لمعهد تكلفة الصحة العامة الأمريكى.

وفى ظل ضغوط من المشرعين الأمريكيين، حاولت بعض شركات الأدوية الحد من تكلفته لبعض المرضى، لكن الكثيرين الذين يعتمدون على الإنسولين لا يزالوا يعانون.وتلجأ أعداد كبيرة إلى "التقنين" لكنه وسيلة خطيرة وفى بعض الأحيان قاتلة.