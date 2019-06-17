و ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأثنين أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم بمقر قيادة القوات البرية الاماراتية ، واستعرضا الأوضاع الراهنة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل ، بحث اليوم قائد القوات البحرية الاماراتية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان مع رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة الفريق كوجي يامازاكي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما فى المجالات البحرية .

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن ذلك جاء خلال لقائهما بقيادة القوات البحرية الاماراتية واستعرضا العلاقات القائمة بين الجانبين إلى جانب تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .