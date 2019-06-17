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الإفتاء: بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء حرام شرعًا

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:28 ص
الإفتاء: بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء حرام شرعًا دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال جاء نصه: "ما حكم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء؟".
 
وقالت الدار فى ردها: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده.
وتابعت دار الإفتاء:"وفيه أيضًا مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

بيع السلع المدعمة في السوق السوداء

احتكار السلع

السوق السوداء

دار الإفتاء

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