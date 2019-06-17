الإعلام الصينى الرسمى ينتقد التدخل الخارجى فى شؤون هونج كونج

شنجهاى (رويترز)

قالت صحيفة تشاينا ديلى الرسمية بالصين، إن التدخل الخارجى فى شؤون هونج كونج نفاق وينم عن نوايا سيئة، وإن بكين ستواصل دعم كارى لام رئيسة هونج كونج التنفيذية على الرغم من دعوات لاستقالتها.

وقالت لام، إنها علقت لأجل غير مسمى مشروع قانون مثيرا للجدال يعدل قانون هونج كونج لتسليم المتهمين بعد احتجاجات استمرت أسبوعا وشابتها أعمال عنف أحيانا ودعا نشطاء إلى استقالتها فورا.

ولكن الصحيفة ذكرت فى مقال أن دعم الصين لـ"لام": "لن يتزعزع لا فى مواجهة أعمال العنف فى الشوارع ولا أمام التدخلات ذات النوايا السيئة للحكومات الأجنبية".

ورحب متحدث باسم القنصلية الأمريكية فى هونج بقرار لام وحث على أخذ وجهات نظر المجتمعين الداخلى والدولى إذا سعت حكومتها إلى إجراء تعديلات فى قوانين التسليم ولا سيما فيما يتعلق بالصين.

ولكن تشاينا ديلى قالت إن ترتيبات (هونج كونج) لتسليم الهاربين شأن داخلى محض، مضيفة أنه يجب ألا يكون لدول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا رأى فى هذا الأمر.

وحذرت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة فى مقال افتتاحى آخر الولايات المتحدة من استخدام هونج كونج "كورقة مساومة" لفرض تنازلات فى المحادثات التجارية.

وقالت إن "أعمال الشغب فى هونج كونج لن تؤدى إلا إلى تعزيز موقف بكين الصارم ضد واشنطن".