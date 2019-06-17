الإعدام لزوجة وعشيقها قتلوا الزوج بعد اكتشافه علاقة غير شرعية بينهما بالمنيا

وقضت المحكمة بإعدام كلا من حمدية س ع 20 سنه ربة منزل وحماده ح م 28 سنة فلاح، ومقيمان بمركز مطاى بالإعدام شنقا حتى الموت لقيامهما بقتل زوج المتهمة الأولى وابن عمها فى نفس الوقت المجنى عليه، على ج ص فى يوم 24 مارس 2012 على خلفية اكتشاف المجنى عليه وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، وعلى أثره عزما المتهمان النية والقصد على قتل المجنى عليه بوضع مخدر سام فى الطعام بمعرفة المتهم الثانى، وقيام المتهمة زوجة المجنى عليه بخنقه بواسطة كوفيه على رقبته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واستندت المحكمة إلى شهادة تاجر مصوغات، والذى أقر بقيام العشيق ببيع مصوغات المتهمة الأولى وتحريات المباحث بوجود علاقة غير شرعية بين المتهمين وأقوال الشهود من الأهل والجيران.

وأحال المحامى العام لنيابات شمال القضية رقم 1263 لسنة 2012 كلى شمال المنيا إلى الجنايات، واسندت النيابة للمتهمين القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وحيازة مواد مخدرة، وقضت المحكمة منتصف الشهر الماضى إحالة أوراق المتهمين حضوريا إلى مفتىلا الجمهورية لاخذ لراى الشرعى فى إعدامهما وهو ما ايدته المحكمة اليوم واصدرت قرارها بإعدام المتهمين شنقا حتى الموت.