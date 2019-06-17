الإعدام شنقا لخراط متهم بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بالإعدام شنقا حضوريا لخراط بمدينة بلبيس، لقتله عامل بتسديد 5 طعنات له بسلاح أبيض، لسرقة دراجته البخارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 15093 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 30 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "سليمان ك س" لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة، أثر إصابته بـ5 طعنات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، إلى قيام" عمرو ن ن م ع" 32 سنة خراط مقيم لندر بلبيس، بارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج المجنى عليه لمكان خالى من المارة وما أن ظفر به حتى استل سلاح أبيض وسدد له 5 طعنات، وقام بسرقة دراجته البخارية، ولاذ بالفرار.

تم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.