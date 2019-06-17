سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لخراط متهم بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:33 م
الإعدام شنقا لخراط متهم بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية بالشرقية هيئة محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بالإعدام شنقا حضوريا لخراط بمدينة بلبيس، لقتله عامل بتسديد 5 طعنات له بسلاح أبيض، لسرقة دراجته البخارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 15093 لسنة 2018، جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 30 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "سليمان ك س" لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة، أثر إصابته بـ5 طعنات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، إلى قيام" عمرو ن ن م ع" 32 سنة خراط مقيم لندر بلبيس، بارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج المجنى عليه لمكان خالى من المارة وما أن ظفر به حتى استل سلاح أبيض وسدد له 5 طعنات، وقام بسرقة دراجته البخارية، ولاذ بالفرار.

تم القبض على المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

مركز شرطة بلبيس

سرقة دراجة بخارية

الاعدام شنقا لخراط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإعدام شنقا لزوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بوضع السم فى الشرقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:55 ص

إحالة المتهمين بقتل عريس الشرقية بعد شهر ونصف من زفافه لسرقته للجنايات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:48 ص

حبس شاب 4 أيام فى اتهامه بالتعدى جنسيا على شقيقته بالشرقية

الأحد، 16 يونيو 2019 09:48 ص

المتهم بقتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه بالشرقية يمثل الجريمة

الأحد، 16 يونيو 2019 09:42 ص

إحالة المتهم بالتعدى جنسيا على طفل بالشرقية وقتله داخل حديقة للجنايات

الأحد، 16 يونيو 2019 09:37 ص

إحالة فران قتل زوجته وأشعل النيران بها لرفضها إطعام أطفاله من الحرام للجنايات

السبت، 15 يونيو 2019 12:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة