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الإسكندرية تستضيف بطولتى مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:32 م
الإسكندرية تستضيف بطولتى مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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اجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم بممثلى نادى المستقبل للشباب ذوى القدرات الخاصة لمناقشة تنظيم بطولتى مصر الدولية والأفريقية لتنس الطاولة، ومن المقرر عقد بطولة مصر الدولية خلال الفترة من 24/6/2019 وحتى 29/6/2019، والبطولة الأفريقية مقرر لها أن تعقد فى الفترة من 30/6/2019 وحتى 3/7/2019، بصالة النادى الأولمبى المصرى، وسيشارك فى البطولة الدولية 24 دولة بعدد 200 لاعب ولاعبة، جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

خلال اللقاء، أكد المحافظ دعمه الكامل لشباب ذوى القدرات الخاصة المنظمين للبطولتين لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها أمام زوارها من الدول المشاركة، معربا عن فخره الكبير بالمشاركة الإيجابية والفعالة لشباب نادى المستقبل فى مثل تلك الفعاليات الرياضية مؤكدين بذلك إنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا وإن لهم دور بارز فى المجتمع، كما أن مشاركة ذوى القدرات الخاصة فى تنظيم مثل تلك البطولات الرياضية الدولية يبعث الأمل فى النفوس وواجب علينا جميعا كمجتمع تسهيل مهمة ذوى القدرات الخاصة فى الاندماج بالمجتمع وتمكينهم من التفاعل مع كافة نواحى الحياة.

 

محافظه الاسكندريه

ذوى الاختياجات الخاصه

تنس الطاوله

البطوله الافريقيه

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