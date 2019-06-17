سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 01:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الإرهابى هانى السباعى يشبه نفسه بالرسول.. ويكفر الإعلام المصرى لانتقاده فكره

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:24 م
الإرهابى هانى السباعى يشبه نفسه بالرسول.. ويكفر الإعلام المصرى لانتقاده فكره الإرهابى هانى السباعى
كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"هذه الخطبة حقى عليكم" بهذا الكلمة المبتذلة حاول التكفيرى هانى السباعى الحاصل على حق اللجوء فى بريطانيا أن يقنع أتباعه فى مساجد لندن بأنه من حقه أن يدافع عن نفسه من أعلى المنابر بعدما تم انتقاد أفكاره المتطرفة عبر تقارير صحفية مصرية.

 

هانى السباعى شبه نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يصور لأتباعه بأن الإعلام المصرى ينتقد أفكاره لتخويف الناس من الإسلام والدعوة الإسلامية وأنه – أى هانى السباعى- مسلمون كالرسول والصحابة بينما من ينتقدهم بوسائل الإعلام كـ"أبو لهب" والكفار عامة.

 

وفى خطبة تزيد عن 60 دقيقة جمل التكفيرى هانى السباعى صورته وهاجم مصر والإعلام المصرى، إذ ووصف "السباعى" الإعلام المصرى بالساحر والماجن، قائلا :" هذا الأعلام يحاول أن يحول بين دعاة الله وبين الناس وتخويفهم من الإسلام"، ولم يكتف "السباعى" بتشبيه نفسه برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام بل شبه نفسه أيضا بسيدنا موسى عندما وصفه الناس بأن به برثن، ولكن برأه الله وكان عند الله وجيها.

 

ومن ضمن الرسائل التى وجهها "السباعى" لأتباعه قوله:" دوما الرسول والأنبياء والدعاة يتعرضون لمثل هذه الحملات التشويه"، وبهذا الرسالة حاول التكفيرى هانى السباعى أن يضع نفسه مع الرسول والأنبياء وأن منتقديه هم الكفار، مستشهدا بقول الله تعالى :" وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (58).

 

ووصف "السباعى" الإعلام المصرى بإعلام الرده الذى يفترى على الإسلام ورسول الإسلام، كما أن الإعلام يفترى على المؤمنين، كما هاجم الجيش المصرى ومؤسسات الدولة المصرية، ودافع فى الوقت ذاته عن الإرهابى هشام العشماوى.

 

وحاول "السباعى" خلال خطبته تحسين وجه المنظمات الحقوقية الموالية للإخوان وتشوه الدولة المصرية، كما حاول أن يتبرأ من عمالته لبريطانيا زاعما أنه يعيش فى منزل هزيل تسكنه الفئران، وحاول أيضا أن يتبرأ من تحريضه على الدولة المصرية حتى لا يتم إلقاء القبض عليه، قائلا :" لو قلت كلمة تحريضية واحدة سيتم القبض عليا، وأنا لست مجنونا لكى أقول لهذا الكلام".

 

وزعم "السباعى" أنه لم يحصل على حق اللجوء السياسى فى بريطانيا رغم أنه يعيش فيها منذ بداية التسعينيات، إلا أنه فى الوقت ذاته مدح بريطانيا ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية، إلا أنه انتقد المعاهدات التى بين لندن والدولة المصرية.


هانى السباعى

الجماعة الإرهابية

الإخوان

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلاغ يتهم الإرهابى الهارب هانى السباعى بالتحريض على ارتكاب عمليات انتحارية

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:31 ص

"هانى السباعى" تكفيرى فى مهمة تفجيرية.. يبث التطرف عبر مساجد لندن وشاشة الجزيرة بفلوس قطر.. نظام الحمدين يستخدمه لدعم التنظيمات الارهابية فى أوروبا.. واللاجئ التكفيرى فى بريطانيا يحرك المتشددين بخطاباته المحرضة

الأحد، 16 يونيو 2019 09:00 م

لماذا ترفض "بريطانيا" تسليم الإرهابى "هانى السباعى" أو طرده من أراضيها؟.. لندن تسمح له باستغلال منابرها للتحريض والدعوة إلى العنف.. مدير مركز المقريزى صادر ضده حكما بالإعدام فى قضية "العائدون من البانيا"

الأحد، 09 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

ريال مدريد يحدد أول يوليو موعداً لإعلان صفقة بول بوجبا

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

شاهد فى دقيقة.. التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة