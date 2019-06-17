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الأوقاف تقرر تعيين عمال على بند 5% من ذى الاحتياجات الخاصة بمساجدها

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:26 م
الأوقاف تقرر تعيين عمال على بند 5% من ذى الاحتياجات الخاصة بمساجدها وزاره الأوقاف

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قرارت وزارة الأوقاف، تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، بناء على ما قررته اللجنة المشرفة.

وطالبت الصادر بحقهم القرار استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، خلال الفترة من الأحد 16 / 6 / 2019م إلى الخميس  4/ 7 / 2019م، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط أو عال ٍ، وكذلك من لم يتقدم بأورقه خلال المدة المحددة، وعددهم ثلاثة عشر، وهم:

م

 الاسم المحافظة
1.     بكر صادق موسى العربى الغربية
2.     مصطفى محمد محمد الدماطي الغربية
3.     محمد محمد مصطفى الجياره الغربية
4.     أحمد عبد الرحمن الحفني البصرى الغربية
5.     عيد صبحي عطيه النحراوي الغربية
6.     عبد الله حسين عبد الله الشاطر الغربية
7.     رياض اسماعيل مقبل شحبر الغربية
8.     محمد حمودة سليمان عثمان الدقهلية
9.     ايمن السعيد عبده المتولى الدقهلية
10.                 محمد شعبان عبدالعزيز أو العز الدقهلية
11.                 رضا عبدالوهاب عبدالعظيم إسماعيل الدقهلية
12.                 أمير عطيه عبد العزيز على الدقهلية
13.                 إبراهيم الشربينى الشربينى البلاسى الدقهلية

 


وزارة الأوقاف

ذوى الاحتياجات الخاصة

شهادة التأهيل المهني

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