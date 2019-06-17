الأوقاف تقرر تعيين عمال على بند 5% من ذى الاحتياجات الخاصة بمساجدها

قرارت وزارة الأوقاف، تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، بناء على ما قررته اللجنة المشرفة.

وطالبت الصادر بحقهم القرار استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، خلال الفترة من الأحد 16 / 6 / 2019م إلى الخميس 4/ 7 / 2019م، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط أو عال ٍ، وكذلك من لم يتقدم بأورقه خلال المدة المحددة، وعددهم ثلاثة عشر، وهم: