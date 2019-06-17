الأوقاف تقرر تعيين عمال على بند 5% من ذى الاحتياجات الخاصة بمساجدها

قرارت وزارة الأوقاف، تعيين عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، بناء على ما قررته اللجنة المشرفة.
وطالبت الصادر بحقهم القرار استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، خلال الفترة من الأحد 16 / 6 / 2019م إلى الخميس 4/ 7 / 2019م، علمًا بأنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط أو عال ٍ، وكذلك من لم يتقدم بأورقه خلال المدة المحددة، وعددهم ثلاثة عشر، وهم:
|
م
|الاسم
|المحافظة
|1.
|بكر صادق موسى العربى
|الغربية
|2.
|مصطفى محمد محمد الدماطي
|الغربية
|3.
|محمد محمد مصطفى الجياره
|الغربية
|4.
|أحمد عبد الرحمن الحفني البصرى
|الغربية
|5.
|عيد صبحي عطيه النحراوي
|الغربية
|6.
|عبد الله حسين عبد الله الشاطر
|الغربية
|7.
|رياض اسماعيل مقبل شحبر
|الغربية
|8.
|محمد حمودة سليمان عثمان
|الدقهلية
|9.
|ايمن السعيد عبده المتولى
|الدقهلية
|10.
|محمد شعبان عبدالعزيز أو العز
|الدقهلية
|11.
|رضا عبدالوهاب عبدالعظيم إسماعيل
|الدقهلية
|12.
|أمير عطيه عبد العزيز على
|الدقهلية
|13.
|إبراهيم الشربينى الشربينى البلاسى
|الدقهلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة