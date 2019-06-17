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الأمير هاشم شقيق العاهل الأردني يصل القاهرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:00 م
الأمير هاشم شقيق العاهل الأردني يصل القاهرة مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، الأمير هاشم بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في زيارة لمصر تستغرق يوما واحداً.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن شقيق الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من عمان.
 
الأمير هاشم بن الحسين، هو آخر أبناء الملك الحسين بن طلال وهو الأخ الأصغر للملك عبدالله الثاني، وعين كبير أمناء ملك الأردن منذ عام 2017.
 
وتولى الأمير هاشم بن الحسين، مهام نائب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في عدة مناسبات، ويرافقه في العديد من المناسبات الرسمية.

 


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الامير هاشم

الاْردن

ملك الاردن

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