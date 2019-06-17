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الأمم المتحدة وأمريكا ينظمان لقاء حول دور المرأة فى تنمية الفضاء

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:28 م
الأمم المتحدة وأمريكا ينظمان لقاء حول دور المرأة فى تنمية الفضاء الأمم المتحدة
أ ش أ

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يستضيف مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجى والبعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمات الدولية فى فيينا يوم الخميس المقبل لقاء حول دور المرأة فى تنمية الفضاء، وذلك على هامش الدورة الثانية والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية.

وقال بيان للأمم المتحدة فى فيينا اليوم إنه سوف يشارك فى اللقاء رائدة الفضاء السابقة فى وكالة ناسا، ساندى ماغنوس، حيث ستعرض تجاربها المثيرة فى الفضاء، كما يلقى ممثلو مكتب الأمم المتحدة فى جنوب أفريقيا والبرازيل كلمات حول جهودهم الرامية إلى تعزيز الشمولية فى قطاع الفضاء.

وأوضح البيان أن مكتب الأمم المتحدة للفضاء سوف يعرض الجديد فى مشروع "الفضاء للنساء"، الذى يساعد على التواصل وتسهيل الوصول إلى الفرص فى قطاع الفضاء، وفى قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على نطاق أوسع للفتيات والنساء.

 

 


الامم المتحدة

وكالة ناسا

الفضاء للنساء

تنمية الفضاء

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