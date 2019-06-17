سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من سحب دعمها لحكومة ميانمار لتجنب الفصل العنصرى للروهينجا

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:14 ص
الأمم المتحدة تحذر من سحب دعمها لحكومة ميانمار لتجنب الفصل العنصرى للروهينجا الروهينجا ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، من سحب دعمها فى ولاية راخين لتجنب التواطؤ مع حكومة تعمل بسياسة الفصل العنصرى مع مسلمى الروهينجا.

وأطلعت صحيفة (الجارديان) البريطانية على خطاب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ميانمار كنوت أوستبى لحكومة ميانمار لنقل قرار الأمم المتحدة بالامتناع عن تقديم الدعم للحكومة باستثناء المساعدات المنقذة للحياة فى مخيمات النازحين ما لم يحدث تغيير سياسى جوهري.

وتقدم الأمم المتحدة ووكالاتها مساعدات للحكومة لدعم النازحين فى المخيمات بولاية راخين منذ 7 سنوات.

وأوضح أوسبتى أنه من الآن فصاعدا، لا يمكن تقديم مساعدات الأمم المتحدة إلى الحكومة إلا عند حدوث تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة..مشيرا إلى أن سياسة حكومة ميانمار معرضة لمخاطر ترسيخ التفرقة.

وكانت حكومة ميانمار تعهدت فى 2017 بالبدء فى إغلاق المخيمات المعزولة التى تضم 128 ألفا من الروهينجا بعدما هُدمت منازلهم فى حملة قمع تعود لعام 2012.

ووفقا لما نقلته صحيفة (الجارديان) عن تقارير للأمم المتحدة، فإن الأوضاع لم تتغير منذ ذلك الحين ولاتزال حقوق الإنسان الأساسية غائبة عن تلك المخيمات لاسيما حرية الحركة كما أن مخيمات لاتزال فى مناطق معزولة محرومة من الخدمات الأساسية وفرص كسب الرزق.

وقال مسؤول بارز فى الأمم المتحدة : إن الحكومة تخطط لبناء مساكن دائمة للنازحين بجوار المخيمات وهو ما سيديم الفصل العنصري.

يذكر أن القوات المسلحة فى ميانمار تشن حملات عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا منذ 25 أغسطس 2017 الأمر الذى أسفر إلى مقتل آلاف فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنجلاديش.

 


الروهينجا

راخين

الامم المتحده

مسلمو الروهينجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العثور على 60 من الروهينجا المسلمين عالقين فى جزيرة تايلاندية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:56 م

رئيسة وزراء بنجلاديش تنتقد ميانمار لتقاعسها عن إعادة المهاجرين من الروهينجا

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:44 م

ميانمار تفرج عن جنود متهمين بقتل الروهينجا بعد سجنهم أقل من عام

الإثنين، 27 مايو 2019 04:45 ص

مفوضية اللاجئين: مخيمات اللاجئين الروهينجا ببنجلاديش تعانى نقصا مائيا حادًا

الجمعة، 24 مايو 2019 04:54 م

بنجلاديش تعترض محاولة 84 لاجئا من الروهينجا الهروب بحرا إلى ماليزيا

السبت، 18 مايو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

تألق محمد صلاح فى ودية مصر وغينيا حديث العالم.. فيديو

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة