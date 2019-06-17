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الأقصر تقترب من إفتتاح 4 مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل.. تعرف عليها

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:30 ص
الأقصر تقترب من إفتتاح 4 مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل.. تعرف عليها مراكز صحية متميزة
الأقصر – أحمد مرعى

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بوابة صحية جديدة لخدمة أهالى القرى والنجوع فى محافظة الأقصر بعد سنوات من الإهمال الطبي، وذلك باقتراب دعم وفتح 4 مراكز صحية متخصصة داخل الوحدات الصحية، وذلك ضمن مشروع مديرية الشئون الصحية بالأقصر بتحويل عدد من الوحدات الصحية لمراكز صحية متميزة متخصصة فى مجالات طبية متنوعة، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة.
 
 
 
وتشمل تلك المراكز الصحية المتميزة بمحافظات الصعيد 46 مركزاً، منهم 4 مراكز فى محافظة الأقصر، وهى "مركز الكيمان المتميز للخدمات الصحية للأم و الطفل" و"مركز العشى الصحى المتميز" و"مركز الضبعية المتميز" و"مركز الزينية قبلى الصحى المتميز"، والتى تم تجهيزها بحسب مديرية الصحة بالأقصر بنسبة كبيرة تعدت الـ90%، وذلك فى الطابق الثانى والذى يليه داخل الوحدات الصحية بتلك المناطق والتى تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها.
 
 
 
ومن المنتظر أن يتم إفتتاح تلك المراكز الصحية المتميزة الأربعة بمحافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تجهيزها بالكامل وفرشها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، حيث كشف مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أنه تم عرض الإشراف الطبى والبشرى والإدارى لتلك المراكز المتميزة بالأقصر ومحافظات الصعيد على الجامعات وكليات الطب بها، وكذلك الجمعيات الأهلية فى مصر وداخل المحافظات و المدن، وذلك لضمان توفير الطاقة البشرية بالكامل لها وكذلك إدارتها بأحدث المستويات التى تضمن أفضل خدمات للمواطنين.
 
 
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، على أنه من المقرر أن تزور لجنة من جامعة جنوب الوادى خلال الأيام المقبلة المراكز الصحية المتميزة بالأقصر لبحث سبل دعمها وإدارتها وتوفير الطاقم الطبى والبشرى من أطباء وممرضين لها و افتتاحها قريباً، وذلك بالتعاون مع  ومديرية الصحة بالأقصر، كما يجرى إستقبال طلبات الجمعيات الأهلية الكبرى بمصر والداخلية بالأقصر لبحث سبل إدارة أياً منها وقدرتها على ذلك لتوفير الدعم اللازم للمراكز المتميزة وخدمة المواطنين.
 
 
 
وفى مدينة إسنا ينتظر أهالى مدينة إسنا خلال الفترة المقبلة إصدار قرار بموعد إفتتاح مركز الكيمان المتميز وذلك لخدمة الأهالى بصورة أمثل فى مقر تم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث يقول خالد المطعنى إبن مدينة إسنا، أنهم يناشدون الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، ، بضرورة الإسراع فى وضع جدول زمنى لنهاية العمل وافتتاح المبنى الجديد لخدمة الآلاف من السيدات والأطفال فى مدينة إسنا التى تعانى من قلة الإهتمام فى هذا المجال.
 
 
 
ويضيف خالد المعنى لـ"اليوم السابع"، أن المركز الصحى الجديد سيخدم بصورة كبيرة أبناء الأقصر الذين يضطر أغلبهم للتوجه لمدينة الأقصر للكشف فى عيادات أطباء النساء والتوليد بل والذهاب لأسوان وقنا والقاهرة لقلة التخصص فى مدينتهم، مؤكداً على أن المركز تم تجهيزه بأحدث المستويات الطبية ويجرى فرشه بالكامل ولكن لم يتم تحديد موعد لافتتاحه منذ بدء العمل فيها خلال العامين الماضيين.
 
 
 
ويؤكد ابن مدينة إسنا خالد المطعني، أنه تم تجهيز المركز المتميز لخدمات الأم والطفل بقرية الكيمان على أحدث مستوى إنشائى وطبى وذلك بإجمالى ميزانية بلغت حوالى 25 مليون جنيه حيث يضم جناح كامل لإستقبال حالات النساء والتوليد مرفق به حجرة عمليات وغرفة عناية مركزة، ويضم مركز حضانات لحديثى الولادة، وحضانة تنفس صناعى، موضحاً أنه زار المركز برفقة عدد من الأهالى وقيادات الصحة مؤخراً وتبين أنه تم فى تخطيطه وضع تقسيم مميز له يضم ما يلي :- (قسم الولادة الطبيعية – جناح الحضانات – جناح ما قبل الولادة – جناح طرقة نظيفة – جناح لتغيير ملابس الأطباء وجناح لتغيير ملابس التمريض – جناح الإفاقة – تعقيم الأدوات – جناح الرعاية المتوسطة – جناح تحضير الرضعات للأطفال – جناح للكشف على الأطفال المبتسرين – كشف للنساء والسونار – معمل للتحاليل الطبية – قسم للنساء والولادة).
 
 
 
ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر كانت قد شهدت طوال الأعوام السابقة طفرة فى القطاع الصحى من حيث إنشاءات المشروعات الطبية الجديدة أو أعمال التطوير والصيانة للمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث تم العمل على تطوير كافة الوحدات الصحية بالمحافظة، وكذلك إفتتاح مستشفى أرمنت الجديدة وتطوير مستشفى الأقصر الدولى وتطوير مستشفى الاقصر العام، وينتظر داخل العام الجرى إفتتاح مستشفى إسنا الجديدة ومستشفى العديسات والبدء فى وضع خطة ومقترح متكامل لإنشاء مستشفى جديدة بالقرنة لخدمة الأهالى والسائحين بالبر الغربي، وذلك بتكلفة تفوق المليار و200 مليون جنية حتى الآن.
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (1)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (2)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (3)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (4)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (5)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (6)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (7)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (8)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (9)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (10)
 
مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل (11)

 


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