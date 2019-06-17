الأسهم اليابانية تتعثر بسبب التجارة والضبابية الاقتصادية

طوكيو (رويترز)

واجهت الأسهم اليابانية صعوبة فى التقدم اليوم الاثنين بسبب حالة عدم اليقين التى تكتنف الاقتصاد العالمى والخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين وموقف مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) من السياسة النقدية، مما أدى لعزوف كثير من المستثمرين.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.03% إلى 21124 نقطة، بفضل مكاسب عدد قليل من الاسهم ذات الثقل مثل مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1539.74 نقطة، وتجاوز عدد الأسهم المنخفضة تلك الرابحة بواقع 72 سهما إلى 28 سهما، بينما نزلت قيمة المعاملات فى السوق الرئيسية إلى 1.65 تريليون ين، بما يقل أكثر من 30% عن المتوسط.

واستمرت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن كيفية حل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين حول الرسوم والتكنولوجيا وما إذا كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيجتمع مع نظيره الصينى شى جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين فى أوساكا الأسبوع المقبل.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات التى تلبى الطلب المحلى ولها انكشاف محدود على الاقتصادى العالمى بينما ظلت أسهم التكنولوجيا تحت ضغوط بيعية كثيفة.

ونزلت أسهم كينس 1.5% وطوكيو إلكترون 2.4% ونيديك 2.2% وشين إستو كميكال 1.3%.